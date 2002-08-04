Морозов Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1963
Дата смерти04.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963
Отец: Морозов Алексей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Лариса Ивановна
Смерть
04.08.2002