Морозов Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Геннадий Алексеевич

Морозов Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1963

Дата смерти

04.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963

Отец: Морозов Алексей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Лариса Ивановна

Смерть
04.08.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close