Литвин Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Давид

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвин Вульф

Мать: Литвина Шима (Сима)

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шима

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Фроэль

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Меер

Мать ребёнка: Литвина Гитта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Гитта

Смерть
Неизвестно
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