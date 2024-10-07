Михаил Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Макар Михайлович
Мать: Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Викул Михайлович
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно