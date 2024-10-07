Михаил Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Макарович

Михаил Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Макар Михайлович

Мать: Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Викул Михайлович

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.