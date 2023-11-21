Bilinski Joannes (Jan)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1765
Отец: Bilinski Joannes
Мать: Maria
Бракосочетание
1784
Жена: Maria
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Bilinski Konstanty
Мать ребёнка: Maria
Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Bilinski Theodorus
Мать ребёнка: Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Maria
Смерть
Неизвестно