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Bilinski Joannes (Jan)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Жена

Дети

Около 1785 г.р.
1787 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1765

Отец: Bilinski Joannes

Мать: Maria

Бракосочетание
1784

Жена: Maria

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Bilinski Konstanty

Мать ребёнка: Maria

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Bilinski Theodorus

Мать ребёнка: Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maria

Смерть
Неизвестно
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