Музыкина Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
29.03.1874
Дочь: (Музыкина) Мария Николаева
Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Музыкина) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович
Смерть
1881