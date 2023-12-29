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Музыкина Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869

Сын: Музыкин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
29.03.1874

Дочь: (Музыкина) Мария Николаева

Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Музыкина) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Музыкин Николай Семёнович

Смерть
1881

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