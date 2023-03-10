Параскева Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Спиридон Яковлев
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
01.07.1827
Дочь: Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Феодор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мартын Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
13.05.1833
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
01.11.1834
Сын: Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
08.02.1839
Дочь: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Петров
Смерть
Неизвестно