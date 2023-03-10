Параскева Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Спиридоновна

Параскева Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Спиридон Яковлев

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
01.07.1827

Дочь: Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Феодор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мартын Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Рождение ребёнка
13.05.1833

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Петров

Рождение ребёнка
01.11.1834

Сын: Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Петров

Рождение ребёнка
08.02.1839

Дочь: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close