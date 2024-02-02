Донцов Висарион Фёдорович
Место рожденияс. Контрибуцево
Дата рождения05.06.1882
Дата смерти25.04.1940
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882
Отец: Донцов Фёдор Нилович
Мать: Донцова Агафья Яковлевна
с. Контрибуцево
Крещение
06.06.1882
Троицкая церковь с. Лобойково
Восприемники: Иван Корнеевич Донцов Дарья Яковлевна Ануприенкова
Бракосочетание
С 1900 по 1905
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1912
Дочь: Стороженко Прасковья Висарионовна
Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна
Россия п. Контребуцево Даниловский р-н
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анастасия Висарионовна
Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Донцов Алексей Висарионович
Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна
с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
После 1926
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
25.04.1940
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость 58