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Донцов Висарион Фёдорович

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Место рождения

с. Контрибуцево

Дата рождения

05.06.1882

Дата смерти

25.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882

Отец: Донцов Фёдор Нилович

Мать: Донцова Агафья Яковлевна

с. Контрибуцево
Крещение
06.06.1882
Троицкая церковь с. Лобойково
Восприемники: Иван Корнеевич Донцов Дарья Яковлевна Ануприенкова
Бракосочетание
С 1900 по 1905

Жена: Донцова Евдокия Михайловна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1912

Дочь: Стороженко Прасковья Висарионовна

Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна

Россия п. Контребуцево Даниловский р-н
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анастасия Висарионовна

Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Донцов Алексей Висарионович

Мать ребёнка: Донцова Евдокия Михайловна

с.Контрибуцево Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
После 1926

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
25.04.1940
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость 58
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