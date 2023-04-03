Касимова Андрей Никитин
Место рожденияКлючиг Хиринской волости, Арзамасский уезд, Нижегордская губерния,
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Ключиг Хиринской волости, Арзамасский уезд, Нижегордская губерния,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Герасимова
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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