Касимова Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасимова Андрей Никитин

Касимова Андрей Никитин

Место рождения

Ключиг Хиринской волости, Арзамасский уезд, Нижегордская губерния,

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключиг Хиринской волости, Арзамасский уезд, Нижегордская губерния,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Герасимова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
?, , ,
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close