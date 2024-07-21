Нифантьева Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьева Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифантьев Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.09.1835 ст.

Сын: Нифантьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Нифантьев Дмитрий Афанасьевич

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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