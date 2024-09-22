Шапошников Андрей Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Андрей Илларионович

Шапошников Андрей Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Перемётное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1969
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.