Шапошников Андрей Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Перемётное, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1969
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область