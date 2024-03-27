Старжинская (Недашковская) Ганна Лукинична
Место рожденияНедашки, Базарский р-н, Украина
Дата рождения1891
Дата смерти07.08.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старжинский Василий Васильевич
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Старжинский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Старжинский Василий Васильевич
Смерть
07.08.1964
Похороны
Неизвестно