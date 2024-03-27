Старжинская (Недашковская) Ганна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старжинская (Недашковская) Ганна Лукинична

Место рождения

Недашки, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

1891

Дата смерти

07.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Недашковский Лука Иванович

Мать: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старжинский Василий Васильевич

Бракосочетание
1911

Муж: Старжинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Старжинский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Старжинский Василий Васильевич

Смерть
07.08.1964
Похороны
Неизвестно

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