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Школдина -- Матрена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.06.1895

Дочь: Школдина Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Школдин Василий Тимофеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
06.05.1901

Сын: Школдин Николай Васильеич

Отец ребёнка: Школдин Василий Тимофеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Школдина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Школдин Василий Тимофеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно

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