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Фуртак Пётр Корнилиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1841

Дата смерти

05.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1841

Отец: Фуртак Корнилий Симеонович

Мать: Фуртак (Дуб) Ефросинья Ивановна

Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртак Прокофий Петрович

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фуртак) Параскевия Петровна

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Крещение
24.11.1841
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.11.1861

Жена: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31RB
Рождение ребёнка
16.11.1862

Сын: Фуртак Матфей Петрович

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-GBXG
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бондарь (Фуртак) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Рождение ребёнка
29.08.1876

Дочь: (Фуртак) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1878

Дочь: (Фуртак) Акилина Петровна

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-FNJK
Смерть
05.07.1879
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Other | Сибирская язва | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1879

Дочь: (Фуртак) Евфимия Петровна

Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK

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