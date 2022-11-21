Фуртак Пётр Корнилиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1841
Дата смерти05.07.1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1841
Ф. 679, о. 14, д. 616, файл 60 (стр. 12), запись 34
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фуртак) Параскевия Петровна
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
Крещение
24.11.1841
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.11.1861
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31RB
Рождение ребёнка
16.11.1862
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-GBXG
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бондарь (Фуртак) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
Рождение ребёнка
29.08.1876
Дочь: (Фуртак) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1878
Дочь: (Фуртак) Акилина Петровна
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-FNJK
Смерть
05.07.1879
Причина смерти: Other | Сибирская язва | Преображенская церковь
Рождение ребёнка
12.09.1879
Дочь: (Фуртак) Евфимия Петровна
Мать ребёнка: Фуртак (Туник) Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK