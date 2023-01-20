Кузьмина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванкова (Кузьмина) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова (Кузьмина) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

Сталино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдова (Кузьмина) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
05.12.1921

Сын: Кузьмин Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно

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