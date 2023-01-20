Кузьмина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванкова (Кузьмина) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова (Кузьмина) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович
Сталино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдова (Кузьмина) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1921
Сын: Кузьмин Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно