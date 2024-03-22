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Полухин Василий Федоров

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Полухин Федор Васильев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Полухин Павел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Полухин Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Полухин Михаил Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1850 по 1858
переселился в Томскую губернию возможно Томский округ Колыванская волость на левый берег реки Чендета участок 11
Смерть
Неизвестно
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