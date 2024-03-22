Полухин Василий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Полухин Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1845
Рождение ребёнка
Около 1848
Место жительства
С 1850 по 1858
переселился в Томскую губернию возможно Томский округ Колыванская волость на левый берег реки Чендета участок 11
Смерть
Неизвестно