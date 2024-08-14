Никитин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никитина) Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никитина) Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Дмитриевна