Никитин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никитина) Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никитина) Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Дмитриевна

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