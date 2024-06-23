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Соколов Василий Сергеевич

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Место рождения

Андрониха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.04.1897

Дата смерти

24.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1897

Отец: Соколов Сергей Ильич

Мать: Соколова (Груздева) Евдокия Ивановна

Андрониха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
09.11.1936

Сын: Соколов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна

Андрониха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
24.09.1979
Андрониха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

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