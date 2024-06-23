Соколов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1897
Дата смерти24.09.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
09.11.1936
Сын: Соколов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Андреева) Анна Андреевна
Смерть
24.09.1979