Овчинникова (Бутенко) Мария Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Бутенко) Мария Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Муж: Овчинников Антон Иванович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1900 ст.
Люботин, Харківська область
Крестьянская девица слободы Люботин Люботинской волости Валковского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно
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