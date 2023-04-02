Овчинникова (Бутенко) Мария Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
1900 ст.
Люботин, Харківська область
Крестьянская девица слободы Люботин Люботинской волости Валковского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно