Хайкунов Максим Никитович
Место рожденияд. Гаврилищи
Дата рождения06.08.1782
Дата смерти14.11.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1782
Отец: Никита Григорьевич
Мать: Пелагея Петровна
д. Гаврилищи
Бракосочетание
04.05.1798
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1807
Дочь: (Хайкунова) Авдотья (Евдокия) Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
д. Гаврилищи
Смерть
14.11.1852