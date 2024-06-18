Хайкунов Максим Никитович 06.08.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хайкунов Максим Никитович

Место рождения

д. Гаврилищи

Дата рождения

06.08.1782

Дата смерти

14.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1782

Отец: Никита Григорьевич

Мать: Пелагея Петровна

д. Гаврилищи
Бракосочетание
04.05.1798

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1807

Дочь: (Хайкунова) Авдотья (Евдокия) Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

д. Гаврилищи
Смерть
14.11.1852

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