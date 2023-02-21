Пичугина (Нестеренко) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Нестеренко) Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937

Отец: Нестеренко Федот

Мать: Нестеренко Любовь

Рождение ребёнка
03.03.1961

Дочь: Юшкова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Пичугин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1965

Дочь: Мишина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Пичугин Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Анатолий Петрович

Смерть
Неизвестно
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