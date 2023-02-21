Пичугина (Нестеренко) Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937
Отец: Нестеренко Федот
Мать: Нестеренко Любовь
Рождение ребёнка
03.03.1961
Дочь: Юшкова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Пичугин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1965
Дочь: Мишина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Пичугин Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно