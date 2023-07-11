Васильев (?) Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев (?) Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Романова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Романова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Нина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов

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