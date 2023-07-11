Васильев (?) Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Романова Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Романова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Нина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
г. Серпухов