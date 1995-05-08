Лазарева (Мануилова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти08.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1935
Дочь: Лазарева Ольга Ниловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лазарева Юлия Ниловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.05.1995