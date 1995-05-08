Лазарева (Мануилова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Мануилова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

08.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Нил Романович

Рождение ребёнка
31.03.1935

Дочь: Лазарева Ольга Ниловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Сын: Лазарев Анатолий Нилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лазарева Юлия Ниловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.05.1995

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