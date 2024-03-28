Москалева (Руденко) Яна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Руденко) Яна Викторовна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

02.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
02.05.1988

Дочь: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Москалев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
19.02.2009

Дочь: (Москалева) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич

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