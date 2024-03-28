Москалева (Руденко) Яна Викторовна
Место рожденияУкраина
Дата рождения02.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
02.05.1988
Дочь: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Москалев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
19.02.2009
Дочь: (Москалева) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Москалев Сергей Юрьевич