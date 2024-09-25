Амосова (Буткина) Градислава (Владислава) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмосова (Буткина) Градислава (Владислава) Дмитриевна

Амосова (Буткина) Градислава (Владислава) Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: Буткин Дмитрий Иванович

Мать: Буткина (Кондырева) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Бракосочетание
16.01.1883

Муж: Амосов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1883

Дочь: Амосова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Амосов Николай Михаилович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Амосова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Амосов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Амосов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Амосова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Амосов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Амосова Еликонида (Еля) Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Амосова Антонина (Тоня) Михайловна

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Амосов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Острова, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Амосов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.