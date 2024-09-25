Амосова (Буткина) Градислава (Владислава) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Бракосочетание
16.01.1883
Рождение ребёнка
23.11.1883
Дочь: Амосова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Амосов Николай Михаилович
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Амосова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Амосова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Амосов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Амосова Еликонида (Еля) Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Амосова Антонина (Тоня) Михайловна
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Амосов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно