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Блинов Фёдор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Блинов Максим Александрович

Мать: Блинова Афанасия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Блинова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Блинов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Блинов Аркадий Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Блинов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
12.08.1925

Сын: Блинов Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пьянкова Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна

Смерть
1945
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