Блинов Фёдор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Блинов Максим Александрович
Мать: Блинова Афанасия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Блинова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Блинов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
12.08.1925
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пьянкова Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Агрепина Максимовна
Смерть
1945