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Аверьянов Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
17.05.1918

Дочь: Бардина (Аверьянова) Александра

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Вавилова (Аверьянова) Мария

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
09.05.1924

Сын: Аверьянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
16.08.1926

Сын: Аверьянов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Рождение ребёнка
Около 27.06.1928

Дочь: Ильичёва (Аверьянова) Евдокия

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/

Смерть
Неизвестно

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