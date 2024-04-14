Аверьянов Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1918
Рождение ребёнка
21.01.1921
Рождение ребёнка
09.05.1924
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Татьяна Кропинова/
Рождение ребёнка
16.08.1926
Рождение ребёнка
Около 27.06.1928
Смерть
Неизвестно