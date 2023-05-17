Калинина Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1909
Дочь: Калинина Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович
Село Коптелово Свердловской области
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович
Рождение ребёнка
25.10.1920
Дочь: Подкорытова Евгения Артемьевна
Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович
Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Калинина Клавдия Артемьевна
Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович
Смерть
Неизвестно