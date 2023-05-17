Калинина Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1909

Дочь: Калинина Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович

Село Коптелово Свердловской области
Рождение ребёнка
1911

Сын: Калинин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1920

Дочь: Подкорытова Евгения Артемьевна

Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович

Село Коптелово Коптеловского района Свердловской области
Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Калинина Клавдия Артемьевна

Отец ребёнка: Калинин Артемий Никифорович

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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