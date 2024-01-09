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(Баранова) Александра Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.11.1911 ст.

Дата смерти

11.06.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1911 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была той же деревни крестьянская жена Василиса Никитина Вещугина Таинство крещения совершал местный священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Озеровым
Рождение
01.11.1911 ст.

Отец: Баранов Степан Петрович

Мать: Баранова Мария Ивановна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Деревни Хотебцова крестьянин Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
11.06.1912 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.06.1912 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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