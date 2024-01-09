(Баранова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1911 ст.
Дата смерти11.06.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1911 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была той же деревни крестьянская жена Василиса Никитина Вещугина Таинство крещения совершал местный священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Озеровым
Рождение
01.11.1911 ст.
Отец: Баранов Степан Петрович
Мать: Баранова Мария Ивановна
Запись №12 Деревни Хотебцова крестьянин Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1912 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
13.06.1912 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд