Rabinowitz Isaac
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wigdor (Rabinowitz) Chaike Anna
Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Weller (Rabinowitz) Ray
Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Mishkin (Rabinowitz) Mary
Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Рождение ребёнка
1886
Сын: Robbins Aaron Ernest
Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Смерть
1888