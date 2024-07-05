Rabinowitz Isaac 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rabinowitz Isaac

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Rabinowitz Moses

Мать: Rabinowitz (Ben David) Chaike / Haika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wigdor (Rabinowitz) Chaike Anna

Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Weller (Rabinowitz) Ray

Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Mishkin (Rabinowitz) Mary

Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Рождение ребёнка
1881

Сын: Robbins Jacob Robbins

Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Рождение ребёнка
1886

Сын: Robbins Aaron Ernest

Мать ребёнка: Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Смерть
1888

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