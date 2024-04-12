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Михаил Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: Башилов Лаврентий Гордеев

Мать: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1814
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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