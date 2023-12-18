Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1929

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1958

Дочь: Дворцово Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Алексей Иванович

Смерть
2013
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