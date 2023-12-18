Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1929
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1958
Дочь: Дворцово Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Фролов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013