(Шигабутдинова) Каима 1 Жена
Место рожденияд.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикмуллина) Хәтимә
Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бикмуллин Ярулла
Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла
Рождение ребёнка
23.09.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно