(Шигабутдинова) Каима 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Место рождения

д.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикмуллина) Хәтимә

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бикмуллин Ярулла

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Рождение ребёнка
23.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Калимулла

Смерть
Неизвестно

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