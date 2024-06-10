Юхновец Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхновец Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юхновец Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Еленина (Юхновец) Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Юхновец Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Юхновец Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Юхновец Валентина Ефимовна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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