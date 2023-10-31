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Кокорина Степанида Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Трапезникова Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1768

Муж: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кокорина Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.10.1770 ст.

Сын: Кокорин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кокорина Евфросиния Григорьева

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кокорин Михей Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кокорин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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