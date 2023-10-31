Кокорина Степанида Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Трапезникова Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
Бракосочетание
До 1768
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кокорина Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
19.10.1770 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136об.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кокорина Евфросиния Григорьева
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кокорин Григорий Афанасьев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно