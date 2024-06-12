Поздняков Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Николай Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мингазова (Позднякова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева (Позднякова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1954
Сын: Поздняков Виктор Павлович
Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна
Урджар, Урджарский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно