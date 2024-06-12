Поздняков Павел Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Павел Павлович

Поздняков Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Павел Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Николай Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мингазова (Позднякова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1954

Сын: Поздняков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.