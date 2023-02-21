Райфурак Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайфурак Федор Васильевич

Райфурак Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Райфурак Пантелеймон Федорович

Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Райфурак Григорий

Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Райфурак Василий Федорович

Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Федоровна

Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close