Райфурак Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Райфурак Пантелеймон Федорович
Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Райфурак Григорий
Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Райфурак Василий Федорович
Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Федоровна
Мать ребёнка: Райфурак Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно