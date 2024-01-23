Пшеничникова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елхов Павел
Мать: Елхова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлюк Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно