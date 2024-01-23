Пшеничникова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничникова Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елхов Павел

Мать: Елхова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлюк Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пшеничников Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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