Губайдуллин Галинур Шайхинурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллин Галинур Шайхинурович

Место рождения

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

29.05.1926

Дата смерти

14.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1926

Отец: Губайдуллин Шайхинур

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Губайдуллин Галинур Шайхинурович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Башкирская АССР, Бураевский р-н, д. Новобикметово. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
30.05.1954

Сын: Губайдуллин Фанус Галинурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1958

Сын: Губайдуллин Фарит Галинурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.1986

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