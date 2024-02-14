Губайдуллин Галинур Шайхинурович
Место рожденияДеревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения29.05.1926
Дата смерти14.07.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1926
Отец: Губайдуллин Шайхинур
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Губайдуллин Галинур Шайхинурович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Башкирская АССР, Бураевский р-н, д. Новобикметово. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
30.05.1954
Сын: Губайдуллин Фанус Галинурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1958
Сын: Губайдуллин Фарит Галинурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности