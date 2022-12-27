Литвинов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыцына (Литвинова) Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Неизвестно Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Анисимович
Мать ребёнка: Литвинова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахременко Валентина Анисимовна
Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елишева (Литвинова) Полина Анисимовна
Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Литвинов Николай Анисимович
Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна
Смерть
Неизвестно