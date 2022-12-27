Литвинов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыцына (Литвинова) Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Неизвестно Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Анисимович

Мать ребёнка: Литвинова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахременко Валентина Анисимовна

Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елишева (Литвинова) Полина Анисимовна

Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Литвинов Николай Анисимович

Мать ребёнка: Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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