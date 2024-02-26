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Василиса Михайлова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1767 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ефим Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Яков Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Авдотья Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Фекла Петрова (Вна)

Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1787

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