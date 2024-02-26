Василиса Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Ефим Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Яков Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Авдотья Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Фекла Петрова (Вна)
Отец ребёнка: Петр Васильев (Ич)
Смерть
1787