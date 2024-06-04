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Клековкин Петр Никитин

Место рождения

поч. Колобовской, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Клековкин Никита (Микита) Емельянов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721

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