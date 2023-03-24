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Слободчукова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Мартын Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.?.1895

Сын: Слободчуков Иоанн Мартынович

Отец ребёнка: Слободчуков Мартын Андреевич

Рождение ребёнка
15.09.1899

Дочь: (Слободчукова) Любовь Мартыновна

Отец ребёнка: Слободчуков Мартын Андреевич

Смерть
Неизвестно

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