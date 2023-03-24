Слободчукова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.?.1895
Сын: Слободчуков Иоанн Мартынович
Отец ребёнка: Слободчуков Мартын Андреевич
Рождение ребёнка
15.09.1899
Дочь: (Слободчукова) Любовь Мартыновна
Отец ребёнка: Слободчуков Мартын Андреевич
Смерть
Неизвестно