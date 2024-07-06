Коврижных Анна Ивановна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коврижных Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Елизар

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Коврижных) Евдокия Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Коврижных) Параскева Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Коврижных) Дарья Елизаровна

Отец ребёнка: Коврижных Елизар

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Потап Елистратович

Отец ребёнка: Коврижных Елизар

Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния

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