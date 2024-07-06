Коврижных Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Елизар
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Коврижных) Евдокия Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Коврижных) Параскева Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Коврижных) Дарья Елизаровна
Отец ребёнка: Коврижных Елизар
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Потап Елистратович
Отец ребёнка: Коврижных Елизар
Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния