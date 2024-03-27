(Абдулмазитова) Шамсуния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдулмазитова) Шамсуния

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1821

Сын: Абдулмазитов Шамсутдин Мухаметшарифов

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Абдулмазитов Зайнитдин Мухаметшарифов

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Абдулмазитов Фасхутдин Мухаметшарифов

Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф

Ишлы, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно
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