(Абдулмазитова) Шамсуния
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1821
Сын: Абдулмазитов Шамсутдин Мухаметшарифов
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Абдулмазитов Зайнитдин Мухаметшарифов
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абдулмазитов Фасхутдин Мухаметшарифов
Отец ребёнка: Абдулмазитов Мухаметшариф
Ишлы, Башкортостан, Россия
Смерть
Неизвестно