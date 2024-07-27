Рубцов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубцов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рубцова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Рождение ребёнка
30.01.1939
Сын: Рубцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно