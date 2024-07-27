Рубцов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Павел Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рубцова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
30.01.1939

Сын: Рубцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Рубцова Елена Семеновна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно

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