Федор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1858 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Родион Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Трофим Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильинична

Смерть
До 1858
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