Федор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Родион Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Трофим Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильинична
Смерть
До 1858