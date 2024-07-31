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Стукалов Сергей Степанович

Место рождения

Астраханская область Харабалинский район , село Сысыколи

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Стукалова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Любовь Романовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Стукалова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Любовь Романовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Стукалов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Романовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Стукалова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Любовь Романовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Стукалов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Любовь Романовна

Смерть
Неизвестно

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