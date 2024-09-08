(Конева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
20.01.1890
Отец ребёнка: Давыдов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1890
Отец ребёнка: Давыдов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: (Давыдова) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно