(Конева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Конева) Мария Дмитриевна

(Конева) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Давыдов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1890

Сын: Давыдов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Давыдов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Давыдов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Давыдов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1894

Дочь: (Давыдова) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.