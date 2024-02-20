Мамсурова (Туганова) Мадина (Митка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Туганова) Мадина (Митка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Хатахцико

Мать: Туганова ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мамсуров Мадинат

Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мамсуров Бимболат

Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мамсуров Митта

Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Хату Бимболатович

Смерть
Неизвестно
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