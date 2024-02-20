Мамсурова (Туганова) Мадина (Митка)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Хатахцико
Мать: Туганова ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мамсуров Мадинат
Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мамсуров Бимболат
Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мамсуров Митта
Отец ребёнка: Мамсуров Хату Бимболатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно