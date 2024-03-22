Кузнецов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсеньева Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Нина Егоровна
Смерть
Неизвестно