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Кузнецов Александр Григорьевич

Место рождения

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово-Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсеньева Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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